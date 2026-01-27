Visite guidée Femmes artistes

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:15:00

fin : 2026-03-08 17:15:00

Date(s) :

2026-03-08

Dimanche 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, La Piscine vous propose une visite guidée à la rencontre des femmes artistes de nos collections (Camille Claudel, Tamara de Lempicka, Jane Poupelet…).

Dimanche 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, La Piscine vous propose une visite guidée à la rencontre des femmes artistes de nos collections (Camille Claudel, Tamara de Lempicka, Jane Poupelet…). .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday March 8, to mark International Women’s Rights Day, La Piscine invites you on a guided tour of the women artists in our collections (Camille Claudel, Tamara de Lempicka, Jane Poupelet…).

L’événement Visite guidée Femmes artistes Roubaix a été mis à jour le 2026-01-27 par Hauts-de-France Tourisme