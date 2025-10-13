Visite guidée Femmes des Trente Glorieuses Retour au foyer ! Maison du Patrimoine Le Havre
Visite guidée Femmes des Trente Glorieuses Retour au foyer ! Maison du Patrimoine Le Havre dimanche 8 mars 2026.
Visite guidée Femmes des Trente Glorieuses Retour au foyer !
Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Symbole de modernité, l’Appartement témoin conçu par Auguste Perret incarne l’évolution des modes de vie de l’après-guerre. Mais qu’en est-il de la place de la femme, au sein de son foyer, dans cette société partagée entre tradition et innovation ?
Proposé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femme
Public adultes durée 50 min
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription
Réservation obligatoire .
Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
English : Visite guidée Femmes des Trente Glorieuses Retour au foyer !
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée Femmes des Trente Glorieuses Retour au foyer ! Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie