Visite guidée Femmes et filles de Caen | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

Visite guidée Femmes et filles de Caen | RDV Découverte

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 14:00:00

fin : 2025-12-18 15:30:00

Date(s) :

2025-12-18

Elles sont étonnamment discrètes, et pourtant, certaines de ces femmes ont fait rayonner Caen hors de ses frontières, quand d’autres l’ornent et l’habitent au quotidien.

Qu’elles soient de chair, de métal ou de pierre… et si, le temps d’une visite, on mettait les caennaises à l’honneur ?

Elles sont étonnamment discrètes, et pourtant, certaines de ces femmes ont fait rayonner Caen hors de ses frontières, quand d’autres l’ornent et l’habitent au quotidien. Qu’elles soient de chair, de métal ou de pierre… et si, le temps d’une visite, on mettait les caennaises à l’honneur ?

Une visite menée par Claire Lesourd.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 16 octobre 2025, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Visite guidée Femmes et filles de Caen | RDV Découverte

They are surprisingly discreet, and yet some of these women have made Caen shine beyond its borders, while others adorn and inhabit it on a daily basis.

Whether they’re flesh, metal or stone? how about a visit to Caen?s women in the spotlight?

German : Visite guidée Femmes et filles de Caen | RDV Découverte

Sie sind erstaunlich unauffällig, und doch haben einige dieser Frauen Caen über seine Grenzen hinaus bekannt gemacht, während andere die Stadt schmücken und ihr tägliches Leben prägen.

Ob sie nun aus Fleisch und Blut, aus Metall oder aus Stein sind wie wäre es, wenn wir die Frauen aus Caen bei einem Besuch in den Mittelpunkt stellen würden?

Italiano :

Sono sorprendentemente discrete, eppure alcune di queste donne hanno fatto brillare Caen oltre i suoi confini, mentre altre la adornano e la abitano quotidianamente.

Che siano di carne, di metallo o di pietra, perché non portare le donne di Caen alla ribalta per una visita?

Espanol :

Sorprendentemente discretas, algunas de estas mujeres han hecho brillar a Caen más allá de sus fronteras, mientras que otras la adornan y la habitan a diario.

Ya sean de carne, metal o piedra, ¿por qué no poner a las mujeres de Caen en el punto de mira de una visita?

L’événement Visite guidée Femmes et filles de Caen | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Caen la Mer