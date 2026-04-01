Visite guidée « Femmes et filles de Caen » | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

lundi 26 octobre 2026 · Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer · Caen

Informations pratiques

Caen

Visite guidée « Femmes et filles de Caen » | RDV Découverte

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 14:30:00

fin : 2026-10-26 16:00:00

Date(s) :

2026-10-26

Elles sont étonnamment discrètes, et pourtant, certaines de ces femmes ont fait rayonner Caen hors de ses frontières, quand d’autres l’ornent et l’habitent au quotidien.

Qu’elles soient de chair, de métal ou de pierre… et si, le temps d’une visite, on mettait les caennaises à l’honneur ?

Elles sont étonnamment discrètes, et pourtant, certaines de ces femmes ont fait rayonner Caen hors de ses frontières, quand d’autres l’ornent et l’habitent au quotidien. Qu’elles soient de chair, de métal ou de pierre… et si, le temps d’une visite, on mettait les caennaises à l’honneur ?

Une visite menée par Claire Lesourd.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Visite guidée « Femmes et filles de Caen » | RDV Découverte

They are surprisingly discreet, and yet some of these women have made Caen shine beyond its borders, while others adorn and inhabit it on a daily basis.

Whether they’re flesh, metal or stone? how about a visit to Caen?s women in the spotlight?

L’événement Visite guidée « Femmes et filles de Caen » | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer