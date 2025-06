Visite Guidée Festival des légendes Le bourg de Saint-Victor-sur-Loire Saint-Étienne 4 juillet 2025 07:00

Lieu de rendez-vous précisé après inscription.

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

– enseignants, personnes handicapées et leur accompagnateur, plus de 65 ans,

familles nombreuses (à partir de 3 enfants), adhérents des associations des amis des musées,

employés municipaux Ville de Saint-Étienne

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Dominant le site naturel classé des gorges de la Loire, le village de Saint-Victor possède un patrimoine remarquable. Suivez le guide dans ses ruelles, avant le concert de Ar An Talamh dans le théâtre de verdure.

Lieu de rendez-vous précisé après inscription.

Saint-Étienne 42230 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 48 76 27

English :

Overlooking the listed natural site of the Gorges de la Loire, the village of Saint-Victor boasts a remarkable heritage. Follow the guide through its narrow streets, before a concert by Ar An Talamh in the Théâtre de Verdure.

German :

Das Dorf Saint-Victor überragt das unter Naturschutz stehende Gebiet der Loire-Schluchten und besitzt ein bemerkenswertes Kulturerbe. Folgen Sie dem Führer durch seine Gassen, bevor das Konzert von Ar An Talamh im Théâtre de Verdure stattfindet.

Italiano :

Affacciato sul sito naturale protetto delle Gole della Loira, il villaggio di Saint-Victor vanta un patrimonio notevole. Seguite la guida per le sue stradine, prima di assistere a un concerto di Ar An Talamh nel teatro all’aperto.

Espanol :

Con vistas al sitio natural protegido de las gargantas del Loira, el pueblo de Saint-Victor cuenta con un patrimonio notable. Siga al guía por sus callejuelas, antes de un concierto de Ar An Talamh en el teatro al aire libre.

