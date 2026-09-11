Visite guidée « Figeac : du péril à la valorisation », Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé, Figeac

Informations pratiques

Visite guidée « Figeac : du péril à la valorisation » Dimanche 20 septembre, 10h00 Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Dans les centres historiques, l’habitat ancien peut parfois présenter des situations de péril nécessitant l’intervention des pouvoirs publics.

Comment la mobilisation autour d’édifices dégradés peut-elle contribuer, à l’échelle d’une ville, à une politique de revitalisation et de réhabilitation ?

À travers l’exemple du site patrimonial remarquable de Figeac, des agents territoriaux chargés du patrimoine architectural et de la gestion de l’habitat en péril présenteront leurs actions, leurs méthodes et les enjeux rencontrés sur le terrain.

Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie Figeac est une commune française, sous-préfecture du département du Lot. Elle est également dans le causse de Gramat, le plus vaste et le plus sauvage des quatre causses du Quercy. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Célé, le Drauzou, le ruisseau de Planioles et par divers autres petits cours d’eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de cinq zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

Dans les centres historiques, l’habitat ancien peut parfois présenter des situations de péril nécessitant l’intervention des pouvoirs publics.

© Service patrimoine Figeac et Grand-Figeac