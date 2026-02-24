VISITE GUIDÉE Filature de laines Terrade Felletin

VISITE GUIDÉE Filature de laines Terrade

Rue de la Papeterie Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-07 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-11

Cette entreprise artisanale, labellisée Entreprise Patrimoine Vivant, assure la transformation de la toison en fils. Préparation des laines, cardage, filage, bobinage… La filature dispose également d’un atelier de teinture. Un savoir-faire précieux au pays de la tapisserie.

– Tous les mardis et jeudis à 15h30 (sauf jours fériés et congés d’été de la filature)

– Rendez-vous rue de la Papeterie

– Inscription obligatoire

– Départ assuré avec un minimum de 4 adultes

FERMÉ du 01 au 26 août 2025 .

Rue de la Papeterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com

