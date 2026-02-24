VISITE GUIDÉE Filature de laines Terrade Felletin
VISITE GUIDÉE Filature de laines Terrade
Rue de la Papeterie Felletin Creuse
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-07
2026-04-02 2026-04-07 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-11
Cette entreprise artisanale, labellisée Entreprise Patrimoine Vivant, assure la transformation de la toison en fils. Préparation des laines, cardage, filage, bobinage… La filature dispose également d’un atelier de teinture. Un savoir-faire précieux au pays de la tapisserie.
– Tous les mardis et jeudis à 15h30 (sauf jours fériés et congés d’été de la filature)
– Rendez-vous rue de la Papeterie
– Inscription obligatoire
– Départ assuré avec un minimum de 4 adultes
FERMÉ du 01 au 26 août 2025 .
Rue de la Papeterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com
