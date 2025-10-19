Visite guidée – Flamboyante église Notre-Dame Eglise Notre-Dame Louviers

Visite guidée – Flamboyante église Notre-Dame Eglise Notre-Dame Louviers dimanche 19 octobre 2025.

Visite guidée – Flamboyante église Notre-Dame Dimanche 19 octobre, 15h00 Eglise Notre-Dame Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T15:00 – 2025-10-19T16:30

Fin : 2025-10-19T15:00 – 2025-10-19T16:30

Jean-Pierre Girault de l’Association lovérienne La clef de voûte propose une visite grandeur nature de la flamboyante église Notre-Dame

Eglise Notre-Dame 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie 0232095880 https://portail-mediatheque.ville-louviers.fr

Jean-Pierre Girault de l’Association lovérienne La clef de voûte propose une visite grandeur nature de la flamboyante église Notre-Dame

©Hugo Miserey