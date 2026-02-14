Visite guidée « Flânerie autour du port », Étals à poissons, Boulogne-sur-Mer

Visite guidée « Flânerie autour du port » 20 février et 1 mars Étals à poissons Pas-de-Calais

Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T10:00:00+01:00 – 2026-02-20T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-01T10:00:00+01:00 – 2026-03-01T11:30:00+01:00

RV devant les étals à poissons, près des statues de Zabelle et Batisse, quai Gambetta, Boulogne-sur-Mer

Réservation :

sur place : à l’office de Tourisme, rue de la Lampe – Boulogne-sur-Mer

en ligne : https://reservation.boulonnaisautop.com/activites-visites.html

(sur le lieu de rendez-vous, uniquement la billetterie en ligne)

Partez à la découverte du port de Boulogne, ses installations et son histoire.

