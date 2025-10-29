Visite guidée flânerie dans le centre historique Mulhouse

Lors de cette visite générale, vous découvrirez un patrimoine singulier et très diversifié. Vous serez conquis par ces vieilles pierres qui sauront vous raconter le riche passé de la ville vestiges du rempart médiéval, hôtel de ville du 16ème siècle, ensembles manufacturiers, hôtels particuliers…

5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 89 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

During this general tour, you’ll discover a singular and highly diversified heritage. You’ll be captivated by the old stones that tell you all about the town’s rich past: the remains of the medieval ramparts, the 16th-century town hall, manufacturing complexes, private mansions…

German :

Bei dieser allgemeinen Besichtigung werden Sie ein einzigartiges und sehr vielfältiges Kulturerbe entdecken. Sie werden von den alten Steinen begeistert sein, die Ihnen von der reichen Vergangenheit der Stadt erzählen: Überreste der mittelalterlichen Stadtmauer, das Rathaus aus dem 16. Jahrhundert, Fabrikanlagen, Privatpaläste…

Italiano :

Durante questa visita generale, scoprirete un patrimonio unico e molto vario. Sarete conquistati dalle vecchie pietre che raccontano il ricco passato della città: i resti dei bastioni medievali, il municipio del XVI secolo, i complessi produttivi, i palazzi privati, ecc.

Espanol :

Durante esta visita general, descubrirá un patrimonio único y muy diverso. Le conquistarán las viejas piedras que le contarán todo sobre el rico pasado de la ciudad: los restos de las murallas medievales, el ayuntamiento del siglo XVI, los complejos fabriles, las mansiones privadas, etc.

