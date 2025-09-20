Visite guidée flash « Anatomie comparée des espèces imaginaires » Musée et Parc Buffon Montbard

Visite guidée flash « Anatomie comparée des espèces imaginaires » Samedi 20 septembre, 11h00, 16h00 Musée et Parc Buffon Côte-d’Or

Entrée libre

Des visites guidées thématiques de 30 minutes vous emmeneront à la découverte de certaines espèces imaginaires emblématiques de notre exposition temporaire Anatomie comparée des espèces imaginaires :

– à 11h et 16h, espèces imaginaires de la pop-culture (Alien, Marsupilami, Wolverine, Gremlins) ;

– à 11h30 et 16h30, espèces imaginaires de légendes (Yéti, Licorne, Loup-garou, Dragon).

Musée et Parc Buffon Rue du Parc Buffon, 21500 Montbard, France Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380925042 https://www.musee-parc-buffon.fr Le Musée Buffon est installé dans les anciennes écuries de Buffon, construites au XVIIIe siècle, dans le style des Orangerie de la même époque. Aménagé par Buffon au XVIIIe siècle, le parc est intimement lié à l’histoire du château des ducs de Bourgogne sur lequel il est construit.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée et parc Buffon