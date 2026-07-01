Visite guidée flash des expositions, Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Saint-Lô
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire de Saint-Lô · Saint-Lô
Informations pratiques
Visite guidée flash des expositions 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Manche
Durée 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Venez découvrir l’une des expositions du moment au musée, accompagné d’un guide.
Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Place du Champ de Mars 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie 02 33 72 52 55 http://musees.saint-lo.fr/ Grand parking près du musée
Accessible aux personnes en situation d’handicap
Venez découvrir l’une des expositions du moment au musée, accompagné d’un guide.
© Ville de Saint-Lô / Musées de Saint-Lô
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