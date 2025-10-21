Visite guidée flash des Thermes de Constantin Rue Dominique Maïsto Arles

Visite guidée flash des Thermes de Constantin Rue Dominique Maïsto Arles mardi 21 octobre 2025.

Visite guidée flash des Thermes de Constantin

Du 21/10 au 03/11/2025 le mercredi, vendredi et dimanche à partir de 13h30, à partir de 14h30 et à partir de 15h30.

sauf les jours fériés. Rue Dominique Maïsto Les Thermes de Constantin Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-21

fin : 2025-11-03

Date(s) :

2025-10-21

Nos guides vous ouvrent les portes des thermes. En 45 minutes de visite, tepidarium, laconium et caldarium n’auront plus de secret pour vous !

Les thermes sont à l’époque romaine des bains publics mais aussi des salles de sport et des lieux de sociabilité. Votre guide vous racontera le fonctionnement de cet établissement construit au IVe siècle, à l’époque de l’empereur Constantin. .

Rue Dominique Maïsto Les Thermes de Constantin Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Our guides will open the doors of the thermal baths for you. Tepidarium, laconium and caldarium will hold no secrets for you!

German :

Unsere Fremdenführer öffnen Ihnen die Türen zu den Thermen. In einer 45-minütigen Führung werden Tepidarium, Laconium und Caldarium kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Italiano :

Le nostre guide vi apriranno le porte delle terme. In soli 45 minuti, il tepidarium, il laconium e il caldarium non avranno segreti per voi!

Espanol :

Nuestros guías le abrirán las puertas de las termas. En sólo 45 minutos, el tepidarium, el laconium y el caldarium no tendrán secretos para usted

L’événement Visite guidée flash des Thermes de Constantin Arles a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme d’Arles