Visite guidée flash du musée de la bande dessinée Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Angoulême samedi 20 septembre 2025.
Gratuit. Sans réservation. Accès libre dans la limite des places disponibles par créneau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00
Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Profitez d’une visite guidée flash de 30 minutes pour découvrir nos expositions du moment.
- « Plus loin. La nouvelle science-fiction »
- « Signé Bretécher »
- « En slip et contre tout »
- « Trésors des collections »
Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545386565 http://www.citebd.org Collection unique en France couvrant l’histoire de la bande dessinée d’expression française du XIXe siècle à nos jours. Panorama de la bande dessinée internationale (fonds nord-américain et argentin notamment). Parking gratuit (parking des Abras, accès par la rue des Papetiers).
© Julien Magnan