Visite guidée flash du musée de la bande dessinée Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Angoulême

Visite guidée flash du musée de la bande dessinée Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Angoulême samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée flash du musée de la bande dessinée 20 et 21 septembre Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Charente

Gratuit. Sans réservation. Accès libre dans la limite des places disponibles par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez d’une visite guidée flash de 30 minutes pour découvrir nos expositions du moment.

« Plus loin. La nouvelle science-fiction »

« Signé Bretécher »

« En slip et contre tout »

« Trésors des collections »

Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545386565 http://www.citebd.org Collection unique en France couvrant l’histoire de la bande dessinée d’expression française du XIXe siècle à nos jours. Panorama de la bande dessinée internationale (fonds nord-américain et argentin notamment). Parking gratuit (parking des Abras, accès par la rue des Papetiers).

Profitez d’une visite guidée flash de 30 minutes pour découvrir nos expositions du moment.

© Julien Magnan