Visite guidée flash du Pont Transbordeur Rochefort
Visite guidée flash du Pont Transbordeur Rochefort dimanche 5 avril 2026.
Visite guidée flash du Pont Transbordeur
76 avenue Jacques Demy Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-11-01 15:45:00
Date(s) :
2026-04-05
Découvrez l’histoire du Pont Transbordeur lors d’une courte visite guidée au fil des rives de la Charente !
.
76 avenue Jacques Demy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28 contact@pont-transbordeur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Flash Guided Tour of the Transporter Bridge
Discover the history of the Transporter Bridge during a short guided tour along the banks of the Charente River!
L’événement Visite guidée flash du Pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan