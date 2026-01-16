Visite guidée flash du Pont Transbordeur

76 avenue Jacques Demy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-11-01 15:45:00

Date(s) :

2026-04-05

Découvrez l’histoire du Pont Transbordeur lors d’une courte visite guidée au fil des rives de la Charente !

.

76 avenue Jacques Demy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28 contact@pont-transbordeur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Flash Guided Tour of the Transporter Bridge

Discover the history of the Transporter Bridge during a short guided tour along the banks of the Charente River!

L’événement Visite guidée flash du Pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan