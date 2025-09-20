Visite guidée « Flashback carte postale : Caussade d’hier à aujourd’hui » Office de tourisme Caussade

Gratuit. Inscription obligatoire. A partir de 8 ans. RDV à l’office de tourisme de Caussade.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

️ Voyage dans le temps à Caussade !

Comparez les vues d’hier et d’aujourd’hui, observez les évolutions de la ville et plongez dans ses petites et grandes histoires…

Prêt·e pour une exploration inédite à travers les époques ? On vous attend nombreux pour ce voyage à travers le patrimoine vivant de Caussade !

Organisé par l’Office de tourisme du Quercy Caussadais

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Midi-Quercy

Office de tourisme Carré des chapeliers, 82300 Caussade Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 26 04 06 https://www.tourisme-quercy-caussadais.fr/

© Archives départementales de Tarn et Garonne