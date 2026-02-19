Florensac

VISITE GUIDÉE FLORENSAC

Avenue Jean-Jaurès Florensac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-02-19 2026-07-09 2026-09-17

Florensac, au XIe siècle, fait partie de la seigneurie des Trencavel. Aujourd’hui, protégé par d’imposantes digues, le village conserve un patrimoine architectural riche et varié que le guide-conférencier vous fera découvrir.

Dans l’Antiquité, la proximité de la Via Domitia a permis la mise en valeur de la région. Dès le Xe siècle, Florensac apparaît dans les textes ; il est fait mention de sa tour. Au XIe siècle, le village fait partie de la seigneurie des Trencavel. Aujourd’hui, protégé par d’imposantes digues, le village conserve un patrimoine architectural riche et varié que le guide-conférencier vous fera découvrir.

– Rendez-vous devant la mairie

– Départ de visite 14h30

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#VISITESIGNATURE .

Avenue Jean-Jaurès Florensac 34510 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40

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English : VISITE GUIDÉE FLORENSAC

In the 11th century, Florensac was part of the Trencavel seigneury. Today, protected by imposing dykes, the village retains a rich and varied architectural heritage, which our guide will help you discover.

L’événement VISITE GUIDÉE FLORENSAC Florensac a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34