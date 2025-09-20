Visite guidée Fondation du doute Blois

Visite guidée Fondation du doute Blois samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée 20 et 21 septembre Fondation du doute Loir-et-Cher

Dernière entrée à 18h – Jauge limitée pour les micros-visites – Réservation conseillée au 02 54 55 37 42 ou marion.louis@blois.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir les collections permanentes de la Fondation du doute et le Mur des mots de Ben (Benjamin Vautier). Un week-end entier pour s’imprégner de l’esprit Fluxus !

Des micro-visites de 30 minutes seront proposées.

Fondation du doute 14 rue de la Paix, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 55 37 48 http://www.fondationdudoute.fr Sur près de 1 500 m², 50 artistes, 300 œuvres sont rassemblées par Ben, Gino Di Maggio, avec la collaboration de la Fondation Mudima de Milan, de Catarina Gualco et de nombreux artistes. Ce nouveau site est à la fois un lieu vivant, un réservoir d’idées avec le Centre Mondial du Questionnement, un espace d’expression, d’interrogation sur l’art, ses limites ou ses frontières. La Fondation du doute est un lieu d’apprentissage ; implantée au sein d’un pôle d’enseignement artistique, elle ouvre de nouvelles perspectives de recherches, une pédagogie de l’écoute, de l’échange, de l’action. Centre de Blois

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir les collections permanentes de la Fondation du doute et le Mur des mots de Ben (Benjamin Vautier). Un week-end entier pour de Fluxus…

© Fondation du doute – Ville de Blois