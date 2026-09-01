[Visite guidée] Fonds patrimonial et archives municipales Rendez-vous Fonds patrimonial Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Rendez-vous Fonds patrimonial · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Visite guidée] Fonds patrimonial et archives municipales
Rendez-vous Fonds patrimonial / à côté de la médiathèque Jean-Renoir Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:50:00
Date(s) :
2026-09-19
Entrez dans les coulisses de la mémoire écrite de Dieppe !
Les Archives municipales et le Fonds patrimonial vous invitent à découvrir les collections dieppoises livres originaux, manuscrits, documents anciens et archives. Les espaces habituellement réservés à la conservation n’auront plus de secret pour vous.
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .
Rendez-vous Fonds patrimonial / à côté de la médiathèque Jean-Renoir Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 63 35
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English : [Visite guidée] Fonds patrimonial et archives municipales
L’événement [Visite guidée] Fonds patrimonial et archives municipales Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité
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