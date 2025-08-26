Visite Guidée Forêt Dunaire de Camicas Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT Arcachon

Office de Tourisme d'Arcachon
22 Boulevard du Général Leclerc
Arcachon

Tarif : 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-26

fin : 2025-09-16

Dates: 2025-08-26 2025-09-02 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25

Les accès à nos massifs forestiers et pistes cyclables en forêt sont temporairement fermés.

Suivez les petits sentiers de la dune boisée, aux côtés du guide naturaliste Tom, pour découvrir les secrets de la végétation forestière, typique de ce lieu original. Vous arpenterez les bois à la découverte de ses nombreux habitants: petits rapaces chasseurs d’oiseaux, habitants du bois mort ou reptiles profitant du soleil le long des pare-feux.

Durée 2h .

+33 5 57 52 97 97
visites@arcachon.com

