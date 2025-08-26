Visite Guidée Forêt Dunaire de Camicas Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT Arcachon
Visite Guidée Forêt Dunaire de Camicas Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT Arcachon mardi 26 août 2025.
Visite Guidée Forêt Dunaire de Camicas
Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Tarif : 14.5 – 14.5 – 14.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-08-26 2025-09-02 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25
Les accès à nos massifs forestiers et pistes cyclables en forêt sont temporairement fermés.
Suivez les petits sentiers de la dune boisée, aux côtés du guide naturaliste Tom, pour découvrir les secrets de la végétation forestière, typique de ce lieu original. Vous arpenterez les bois à la découverte de ses nombreux habitants: petits rapaces chasseurs d’oiseaux, habitants du bois mort ou reptiles profitant du soleil le long des pare-feux.
Durée 2h .
Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 visites@arcachon.com
English : Visite Guidée Forêt Dunaire de Camicas
German : Visite Guidée Forêt Dunaire de Camicas
Italiano :
Espanol : Visite Guidée Forêt Dunaire de Camicas
L’événement Visite Guidée Forêt Dunaire de Camicas Arcachon a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Arcachon