Visite guidée Four Solaire, Four Solaire, Mont-Louis

Visite guidée Four Solaire 26 – 28 juin Four Solaire Pyrénées-Orientales

6€ par personne, 5€ tarif réduit, 4,5€ enfants 7-12, gratuit -7ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Explication du fonctionnement du four solaire et démonstrations en fonction de l’ensoleillement

Four Solaire Mont-Louis Mont-Louis 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « email », « value »: « montlouis66.foursolaire@gmail.com »}]

Explication du fonctionnement du four solaire et démonstrations en fonction de l’ensoleillement visite patrimoine scientifique

Four Solaire de Mont-Louis