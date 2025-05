Visite guidée : Fragiles, dans un monde fragile – Passage Sainte-Croix Nantes, 24 mai 2025 15:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 15:30 – 16:30

Gratuit : non 1 € ou 3 € Sans réservation15 places maximum Tout public

Dans le cadre du festival Printemps des Fragilités (24 et 25 mai 2025 sur le cours Saint-Pierre), le Passage Sainte-Croix organise une visite de son exposition « Fragiles, dans un monde fragile » en compagnie de l’un de ses contributeurs.Entre œuvres d’art, données scientifiques, engagements et témoignages, un parcours pour découvrir différentes facettes de la fragilité, à la fois humaines et environnementales. Et prendre conscience aussi que notre vulnérabilité peut parfois être une richesse. L’apprivoiser, n’est-ce pas déjà prendre soin des autres et du monde, se construire dans et par la relation ?

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251832375 https://www.passagesaintecroix.fr/programmation-culturelle/visite-guidee-de-lexposition-permanente-fragiles-dans-un-monde-fragile-6/