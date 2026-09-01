Visite guidée : François Morellet dans la ville – 3 visites : 19/09, 20/09 et 31/10/2026 Cholet
samedi 19 septembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Visite guidée : François Morellet dans la ville – 3 visites : 19/09, 20/09 et 31/10/2026
Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20 2026-10-31
À l’occasion du centenaire de la naissance de François Morellet, partez à la découverte de l’univers de cet artiste choletais à travers un parcours photographique installé dans la ville.
L’exposition dévoile plusieurs facettes de ses œuvres : son travail en Pays de la Loire, en France et à l’international, mais aussi son rapport à la nature et au paysage.
Des visites guidées gratuites sont proposées en collaboration avec l’association L’Art d’y aller, afin de mieux comprendre cette démarche artistique, fondée sur la géométrie, les systèmes, le hasard et le dialogue avec l’espace.
Nombre de places limitées – réservations obligatoires
Visite libre également possible : plan du parcours disponible à l’accueil des Musées d’Art et d’Histoire, à l’Office de Tourisme. .
Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée : François Morellet dans la ville – 3 visites : 19/09, 20/09 et 31/10/2026 Cholet a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- Visite découverte du Centre Horticole Municipal Cholet 17 septembre 2026
- les 8 centres sociaux de Cholet Agglomération ouvrent leurs portes entre le 18 et le 20 septembre 2026 dans les 8 centres sociaux de Cholet Agglomeration Cholet 18 septembre 2026
- Portes Ouvertes Résidence Séniors Foch Cholet 18 septembre 2026
- Soirée Jeux de Société Cholet 18 septembre 2026
- Visites théâtralisées de l’Espace Jean Guichard par la TRPL Espace Jean Guichard / Théâtre Interlude Cholet 19 septembre 2026