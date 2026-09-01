Informations pratiques

Cholet

Visite guidée : François Morellet dans la ville – 3 visites : 19/09, 20/09 et 31/10/2026

Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20 2026-10-31

À l’occasion du centenaire de la naissance de François Morellet, partez à la découverte de l’univers de cet artiste choletais à travers un parcours photographique installé dans la ville.

L’exposition dévoile plusieurs facettes de ses œuvres : son travail en Pays de la Loire, en France et à l’international, mais aussi son rapport à la nature et au paysage.

Des visites guidées gratuites sont proposées en collaboration avec l’association L’Art d’y aller, afin de mieux comprendre cette démarche artistique, fondée sur la géométrie, les systèmes, le hasard et le dialogue avec l’espace.

Nombre de places limitées – réservations obligatoires

Visite libre également possible : plan du parcours disponible à l’accueil des Musées d’Art et d’Histoire, à l’Office de Tourisme. .

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Visite guidée : François Morellet dans la ville – 3 visites : 19/09, 20/09 et 31/10/2026 Cholet a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Choletais