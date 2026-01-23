Visite guidée fruitière de Montlebon fruitière Montlebon

Visite guidée fruitière de Montlebon

fruitière 6 rue de la Fruitière Montlebon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 09:30:00

fin : 2026-03-05 10:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-25 2026-02-26 2026-03-04 2026-03-05

Présentation de la fruitière , du cahier des charges AOP, de l’élevage, de la fabrication et des caves.

Réservation obligatoire avant 16h la veille, à l’Office de Tourisme du Pays Horloger. .

fruitière 6 rue de la Fruitière Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée fruitière de Montlebon

L’événement Visite guidée fruitière de Montlebon Montlebon a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER