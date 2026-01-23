Visite guidée fruitière de Montlebon fruitière Montlebon
Visite guidée fruitière de Montlebon
fruitière 6 rue de la Fruitière Montlebon Doubs
Gratuit
Début : 2026-02-11 09:30:00
fin : 2026-03-05 10:30:00
Dates: 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-25 2026-02-26 2026-03-04 2026-03-05
Présentation de la fruitière , du cahier des charges AOP, de l’élevage, de la fabrication et des caves.
Réservation obligatoire avant 16h la veille, à l’Office de Tourisme du Pays Horloger. .
English : Visite guidée fruitière de Montlebon
