Visite guidée fruitière Les Suchaux

Fruitière 1 rue des Tilleuls Les Fins Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 09:00:00

fin : 2026-02-19 10:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-25

Envie d’en savoir plus sur la filière du comté? Cette visite est pour vous ! Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays Horloger. .

Fruitière 1 rue des Tilleuls Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com

