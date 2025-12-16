Visite guidée Gabriel Loppé, peintre voyageur en quête de modernité MUSÉE DES URSULINES Mâcon
Visite guidée Gabriel Loppé, peintre voyageur en quête de modernité MUSÉE DES URSULINES Mâcon dimanche 4 janvier 2026.
Visite guidée Gabriel Loppé, peintre voyageur en quête de modernité
MUSÉE DES URSULINES 5 Rue des Ursulines Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 15:00:00
fin : 2026-01-04 16:00:00
Date(s) :
2026-01-04
Voyageur et alpiniste confirmé, Gabriel Loppé (1825-1913) est à la fois peintre des hauts sommets et photographe des évolutions de son temps. .
MUSÉE DES URSULINES 5 Rue des Ursulines Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée Gabriel Loppé, peintre voyageur en quête de modernité Mâcon a été mis à jour le 2025-12-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)