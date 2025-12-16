Visite guidée Gabriel Loppé, peintre voyageur en quête de modernité MUSÉE DES URSULINES Mâcon

Visite guidée Gabriel Loppé, peintre voyageur en quête de modernité

MUSÉE DES URSULINES 5 Rue des Ursulines Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-01-04 15:00:00

fin : 2026-01-04 16:00:00

2026-01-04

Voyageur et alpiniste confirmé, Gabriel Loppé (1825-1913) est à la fois peintre des hauts sommets et photographe des évolutions de son temps. .

