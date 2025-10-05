Visite guidée « Gabriel Loppé, peintre voyageur » Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Visite guidée « Gabriel Loppé, peintre voyageur » Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon dimanche 5 octobre 2025.

Visite guidée « Gabriel Loppé, peintre voyageur »

Musée des Ursulines de Mâcon 5, Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Par Anne Friang, co-commissaire de l’exposition Gabriel Loppé, peintre voyageur en quête de modernité et présidente des Amis de Gabriel Loppé

Découvrez le parcours de Gabriel Loppé, peintre, alpiniste, voyageur et photographe ainsi que ses œuvres remarquables à travers les thèmes sélectionnés par Anne Friang, descendante directe de l’artiste tableaux des Alpes, vues urbaines, campagnes et bords de mer, pour une approche sensible des paysages.

En partenariat avec le festival Effervescence

Public Ados-Adultes

Sur réservation

Durée 1h .

Musée des Ursulines de Mâcon 5, Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

English : Visite guidée « Gabriel Loppé, peintre voyageur »

German : Visite guidée « Gabriel Loppé, peintre voyageur »

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée « Gabriel Loppé, peintre voyageur » Mâcon a été mis à jour le 2025-09-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)