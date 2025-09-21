Visite guidée Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Pithiviers

Visite guidée Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Pithiviers dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée Dimanche 21 septembre, 10h00 Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Loiret

visite gratuite – réservation fortement conseillée – nombre de places limité – à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Au cours d’une visite de deux heures, un guide vous présentera l’histoire des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale, et leur rôle dans la déportation de près de 8 100 Juifs de France. A l’aide d’images d’archives, il vous racontera comment la collaboration entre le régime de Vichy et l’Allemagne nazie a permis l’arrestation, l’internement puis la déportation d’hommes, de femmes et d’enfants juifs dans des camps de concentration et des centres de mise à mort en Europe de l’Est. Une immersion dans l’histoire locale et européenne pour comprendre comment a été pensé puis organisé le génocide des Juifs.

Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Place de la Gare 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 72 92 02 https://gare-de-pithiviers.memorialdelashoah.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 0238729202 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.pithiviers@memorialdelashoah.org »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-09-01T12:52:15.508Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « reservation.pithiviers@memorialdelashoah.org », « response »: {« passId »: 342077963, « isPending »: false, « addressId »: 270153}, « venueId »: 151931, « description »: « Au cours d’une visite de deux heures, un guide vous pru00e9sentera l’histoire des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale, et leur ru00f4le dans la du00e9portation de pru00e8s de 8 100 Juifs de France. A l’aide d’images d’archives, il vous racontera comment la collaboration entre le ru00e9gime de Vichy et l’Allemagne nazie a permis l’arrestation, l’internement puis la du00e9portation d’hommes, de femmes et d’enfants juifs dans des camps de concentration et des centres de mise u00e0 mort en Europe de l’Est. Une immersion dans lu2019histoire locale et europu00e9enne pour comprendre comment a u00e9tu00e9 pensu00e9 puis organisu00e9 le gu00e9nocide des Juifs. », « bookingEmail »: « reservation.pithiviers@memorialdelashoah.org », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-01T12:52:15.277Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1730625, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-01T12:52:15.358Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 385841244, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 16, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758441600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-01T12:52:15.507Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/342077963 »}]

La Gare de Pithiviers et l’ancien camp à travers les destins des déportés du convoi n°35 du 21 septembre 1942

© Nadia Haddab – Mémorial de la Shoah