Visite guidée générale

Route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-03-21 15:30:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01 2026-03-21

Découvrez la double histoire de ce lieu demeure de plaisance construite à la fin du XVe siècle et écrin des collections d’art normand de la Renaissance au XIXe siècle.

L’incontournable salle des armoires vous livrera les secrets de fabrication et de décoration de ce meuble emblématique de la Normandie. Visite guidée encadrée par un médiateur culturel du Département, sur réservation. .

Route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 chateaudemartainville@seinemaritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée générale

L’événement Visite guidée générale Martainville-Épreville a été mis à jour le 2026-01-07 par Seine-Maritime Attractivité