Visite thématique Gladiature et gladiateurs Amphithéâtre gallo-romain Saintes
Visite thématique Gladiature et gladiateurs Amphithéâtre gallo-romain Saintes dimanche 7 décembre 2025.
Visite thématique Gladiature et gladiateurs
Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Emblème fondamental de la civilisation romaine, la gladiature est un atout tant culturel que politique et
économique de l’Empire.
.
Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 73 85
English :
A fundamental emblem of Roman civilization, gladiatorship was a cultural, political and economic asset of the
economic asset of the Empire.
German :
Die Gladiatur ist ein grundlegendes Emblem der römischen Zivilisation und ein kultureller, politischer und sozialer Trumpf
die Gladiatorin war ein wichtiger Bestandteil der Kultur und der Wirtschaft des Imperiums.
Italiano :
Emblema fondamentale della civiltà romana, la gladiatura fu un bene culturale, politico ed economico dell’Impero
economica dell’Impero.
Espanol :
Emblema fundamental de la civilización romana, la gladiatura era un activo cultural, político y económico del
activo económico del Imperio.
L’événement Visite thématique Gladiature et gladiateurs Saintes a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge