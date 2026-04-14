Visite guidée gourmande au domaine de l’Oulivie, Domaine L’Oulivie, Saint-Gély-du-Fesc

Visite guidée gourmande au domaine de l’Oulivie 3 – 6 juin Domaine L’Oulivie Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Voyagez de 1957 à nos jours sur le chemin de l’Or de mon Grand-père lors de nos visites guidées.

Une belle immersion au cœur de notre savoir-faire, de l’origine du domaine à aujourd’hui. Depuis la récolte des olives de table jusqu’à la production de notre huile d’olive, chaque étape vous révèle les multiples facettes de notre travail d’oliveron.

Que vous soyez amateur d’histoire, passionné d’agriculture ou tout simplement en quête d’escapade, nos visites guidées vous garantissent de belles découvertes.

Domaine L’Oulivie Mas de Fourques 34980 Combaillaux Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie 04 67 67 07 80 http://www.oulivie.com https://www.facebook.com/domaineloulivie/;https://www.instagram.com/domaineloulivie/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://oulivie.com/visites/ »}]

Aux portes de Montpellier, découvrez le savoir-faire du domaine de l’Oulivie lors d’une visite guidée gourmande ! visite olivier

Domaine de l’Oulivie