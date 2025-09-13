VISITE GUIDÉE GOURMANDE DE LUNEL Lunel

Margareth Alcaide, guide conférencière bilingue (Français Espagnol), vous propose une visite guidée de Lunel et de son patrimoine, suivie d’une dégustation dans une adresse gourmande de la ville .

Venez (re) découvrir Lunel son histoire et son centre historique. Vous serez surpris par les trésors cachés de la ville, sa métamorphose, son Histoire et sa « micro-histoire », son développement du Moyen Âge à nos jours, ses habitants célèbres ou pas qui ont fait la ville au fil des siècles, le dynamisme de ses commerçants/artisans aujourd’hui. Mais aussi l’ambiance vivante de la ville dans un cadre apaisé et agréable.

Margareth vous fait parcourir les ruelles et places de Lunel et vous vous livre, pendant 2 heures, bien des éléments qui ne sont pas toujours visibles.

La visite s’achève Au salon de thé Le B.Alcon Gourmand, avec une dégustation de produits locaux une boisson et une gourmandise sucrée ou salée selon l’heure de la visite.

Lunel fait peau neuve et nous offre charme et authenticité, le temps est venu d’en profiter !

Infos importantes RDV au manège du Parc Jean Hugo, réservation obligatoire. .

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 63 82 15 07 alcaidemargareth@gmail.com

English :

Margareth Alcaide, bilingual guide (French Spanish), offers a guided tour of Lunel and its heritage, followed by a tasting at one of the town’s gourmet addresses.

German :

Margareth Alcaide, zweisprachige Fremdenführerin (Französisch Spanisch), bietet Ihnen eine Führung durch Lunel und sein Kulturerbe, gefolgt von einer Verkostung in einem Feinschmeckerlokal der Stadt.

Italiano :

Margareth Alcaide, guida bilingue (francese-spagnolo), vi propone una visita guidata di Lunel e del suo patrimonio, seguita da una degustazione in uno dei ristoranti gourmet della città.

Espanol :

Margareth Alcaide, guía bilingüe (francés-español), ofrece una visita guiada por Lunel y su patrimonio, seguida de una degustación en uno de los restaurantes gastronómicos de la ciudad.

