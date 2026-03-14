Visite guidée gourmande des Halles de Saint-Jean-de-Luz Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz

Visite guidée gourmande des Halles de Saint-Jean-de-Luz

Office de tourisme 20 boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Pendant cette visite guidée gourmande, découvrez l’histoire des Halles et partez à la rencontre de producteurs passionnés qui font vivre, chaque jour, la gastronomie basque.

Au fil des étals animés, vous dégusterez une sélection de spécialités locales.

Entre anecdotes, traditions et secrets de fabrication, votre guide vous dévoilera l’âme culinaire de la région, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Période chaque mercredi à 10h30 d’avril à juin puis septembre et octobre.

Rdv Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Luz

Durée entre 45min et 1h. .

Office de tourisme 20 boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

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English : Visite guidée gourmande des Halles de Saint-Jean-de-Luz

L’événement Visite guidée gourmande des Halles de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque