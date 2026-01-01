Visite guidée gourmande du Musée du Calisson suivie d’une dégustation Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence

Visite guidée gourmande du Musée du Calisson suivie d’une dégustation

Du 14/01 au 31/01/2026 le mercredi et samedi de 10h à 10h45. Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-14 10:00:00

fin : 2026-01-31 10:45:00

Date(s) :

2026-01-14

Découvrez et goûtez l’emblème gastronomique de la ville d’Aix-en-Provence… La thématique de la dégustation peut varier en fonction de la saison (Noël, Chandeleur, …)

Le Calisson d’Aix est reconnu du Patrimoine de la ville d’Aix-en-Provence et plus largement comme un des emblèmes gastronomiques de la Provence. En compagnie d’un guide, poursuivez votre voyage au cœur des saveurs authentiques du calisson et découvrez nos 100 ans d’histoire. Une dégustation vous sera proposée.



➜ Départ du musée du Calisson

➜ Durée 45 min environ

➜ Véhicule conseillé (accès possible en bus depuis le centre-ville: ligne 240 arrêt calisson )

➜ Accès PMR possible

➜ Animaux interdits en boutique



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour only in French

Discover and taste the gastronomic emblem of the city of Aix-en-Provence… The thematic of the tasting can vary in function of the season (Christmas,…)

L’événement Visite guidée gourmande du Musée du Calisson suivie d’une dégustation Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence