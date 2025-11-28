Visite guidée gourmande Sélestat

Visite guidée gourmande

Visite guidée qui éveillera vos sens et votre curiosité avec dégustation commentée de 3 spécialités

Rejoignez-nous pour une visite guidée gourmande qui éveillera vos sens et votre curiosité. Découvrez l’histoire de la Maison, ponctuée de récits captivants et d’anecdotes autour de la boulangerie. Plongez au cœur des traditions boulangères, dans une ambiance où convivialité et partage sont à l’honneur. L’expérience se poursuit avec une dégustation commentée de 3 spécialités, pour une parenthèse gourmande et authentique. .

Guided tour to awaken your senses and curiosity, with commented tasting of 3 specialties

Geführte Tour, die Ihre Sinne und Neugier weckt, mit kommentierter Verkostung von 3 Spezialitäten

Partecipate a una visita guidata per risvegliare i vostri sensi e la vostra curiosità, compresa una degustazione di 3 specialità con commento

Una visita guiada para despertar sus sentidos y su curiosidad, con una degustación comentada de 3 especialidades

