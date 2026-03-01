Visite guidée gourmande Place de la République Sens
Visite guidée gourmande Place de la République Sens samedi 7 mars 2026.
Visite guidée gourmande
Place de la République Marché couvert Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-21
Visite insolite alliant culture et gastronomie en plein cœur de la ville de Sens. Jour de marché à Sens, vos guides vous emmènent dans les allées du marché couvert pour vous présenter son histoire, son architecture, ainsi que les maraîchers, poissonniers et autres artisans de bouche qui l’animent aujourd’hui. Et il ne sera pas interdit de goûter !
Réservation et paiement préalables obligatoires auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense, places limitées à 25 personnes. .
Place de la République Marché couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com
