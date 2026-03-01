Visite guidée gourmande Place de la République Sens

Visite guidée gourmande

Place de la République Marché couvert Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-21

Visite insolite alliant culture et gastronomie en plein cœur de la ville de Sens. Jour de marché à Sens, vos guides vous emmènent dans les allées du marché couvert pour vous présenter son histoire, son architecture, ainsi que les maraîchers, poissonniers et autres artisans de bouche qui l’animent aujourd’hui. Et il ne sera pas interdit de goûter !

Réservation et paiement préalables obligatoires auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense, places limitées à 25 personnes. .

Place de la République Marché couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée gourmande

L’événement Visite guidée gourmande Sens a été mis à jour le 2026-02-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)