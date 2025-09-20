Visite guidée « graffitis historiques » Mairie de Loudun Loudun

Réservation conseillée. Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Partez pour une balade insolite à travers la ville de Loudun, à la recherche de graffitis anciens gravés dans la pierre, discrets mais chargés de mémoire.

Ces marques laissées au fil des siècles — par des artisans, des soldats, des pèlerins ou de simples passants — racontent une histoire populaire et méconnue, gravée dans les murs de la ville.

Départ : 10h30 depuis la mairie de Loudun

Une visite originale, entre patrimoine caché et regard attentif sur les détails du quotidien d’autrefois

