En 1660, le Roi Soleil est de passage à Dax à l’occasion de son mariage…il draine dans son sillage tous les grands du Grand Siècle et laisse derrière lui, bon nombre d’anecdotes et de souvenirs !
Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .
English : Visite guidée « Grand siècle à Dax »
In 1660, the Sun King was in Dax for his wedding…he dragged all the greats of the Grand Siècle in his wake and left behind a good number of anecdotes and memories!
German : Visite guidée « Grand siècle à Dax »
Im Jahr 1660 kam der Sonnenkönig anlässlich seiner Hochzeit nach Dax… Er zog alle Großen des Grand Siècle mit sich und hinterließ viele Anekdoten und Erinnerungen!
Italiano :
Nel 1660, il Re Sole fu a Dax per le sue nozze… portò con sé tutti i grandi del Grand Siècle e lasciò dietro di sé molti aneddoti e ricordi!
Espanol : Visite guidée « Grand siècle à Dax »
En 1660, el Rey Sol estuvo en Dax para su boda… ¡trajo consigo a todos los grandes del Grand Siècle y dejó tras de sí muchas anécdotas y recuerdos!
