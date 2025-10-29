Visite guidée « Grand siècle à Dax » RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée « Grand siècle à Dax » RDV Office de Tourisme Dax mercredi 29 octobre 2025.

Visite guidée « Grand siècle à Dax »

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

En 1660, le Roi Soleil est de passage à Dax à l’occasion de son mariage…il draine dans son sillage tous les grands du Grand Siècle et laisse derrière lui, bon nombre d’anecdotes et de souvenirs !

En 1660, le Roi Soleil est de passage à Dax à l’occasion de son mariage… il draine dans son sillage tous les grands du Grand Siècle et laisse derrière lui, bon nombre d’anecdotes et de souvenirs !

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée « Grand siècle à Dax »

In 1660, the Sun King was in Dax for his wedding…he dragged all the greats of the Grand Siècle in his wake and left behind a good number of anecdotes and memories!

German : Visite guidée « Grand siècle à Dax »

Im Jahr 1660 kam der Sonnenkönig anlässlich seiner Hochzeit nach Dax… Er zog alle Großen des Grand Siècle mit sich und hinterließ viele Anekdoten und Erinnerungen!

Italiano :

Nel 1660, il Re Sole fu a Dax per le sue nozze… portò con sé tutti i grandi del Grand Siècle e lasciò dietro di sé molti aneddoti e ricordi!

Espanol : Visite guidée « Grand siècle à Dax »

En 1660, el Rey Sol estuvo en Dax para su boda… ¡trajo consigo a todos los grandes del Grand Siècle y dejó tras de sí muchas anécdotas y recuerdos!

L’événement Visite guidée « Grand siècle à Dax » Dax a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Grand Dax