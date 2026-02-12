Visite guidée Grande balade Entre mer et forêt Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée Grande balade Entre mer et forêt

Phare de la Canche Avenue des 3 Martyrs Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Au départ du phare de la Canche qui vous servira de guide au long de cette balade entre mer et forêt, notre guide du patrimoine vous emmène découvrir l’histoire et l’architecture des jolies villas touquettoises. Au détour des allées forestières ou près de la mer, notre guide nature vous révèle la beauté et les secrets de l’exceptionnelle faune et flore de la station.

Durée 3h à pied

Prévoir chaussures de marche.

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

Phare de la Canche Avenue des 3 Martyrs Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

