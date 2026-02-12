Visite guidée Grande balade Les charmes de la forêt

Musée Edouard Champion Angle avenue du château et avenue du golf Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Au départ du musée Edouard Champion qui vous servira de guide au long de cette balade au cœur de la forêt, notre guide du patrimoine vous emmène découvrir l’histoire et l’architecture des jolies villas touquettoises. Au détour des allées forestières ou près de la mer, Isabelle, guide nature vous révèle la beauté et les secrets de l’exceptionnelle faune et flore de la station.

Durée 3h à pied (Prévoir chaussures de marche) Jauge limitée

Goûter champêtre offert

Prévoir chaussures de marche

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO. .

Musée Edouard Champion Angle avenue du château et avenue du golf Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Grande balade Les charmes de la forêt Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage