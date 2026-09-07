Visite guidée Grande Mosquée de Valentigney, Grande mosquée de Valentigney, Valentigney

Informations pratiques

Visite guidée Grande Mosquée de Valentigney Dimanche 20 septembre, 14h00 Grande mosquée de Valentigney Doubs

Gratuit, pas de limite de personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite de la nouvelle Grande Mosquée de Valentigney !

Découvrez ce lieu de culte unique dans le département, marqué par un volume et une architecture remarquables. Lors de cette visite, vous en saurez plus sur :

L’histoire de l’association porteuse du projet,

Les étapes de sa construction,

Les particularités architecturales et leur rôle dans la pratique cultuelle.

Une occasion de comprendre ce patrimoine contemporain et son importance pour la communauté.

Ouvert à tous et venez nombreux

Grande mosquée de Valentigney 4Bis rue Jean-Francois Gigoux, 2570O VALENTIGNEY Valentigney 25700 Les Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0630860818 Grande Mosquée avec une tres belle architecture, de tres belles couleurs, du marbre et beaucoup de luminosité. Lieu cultuel Tres grand parking disponible

Visite de la novelleGrande Mosquée de Valentigney.

© Photo du président d’association