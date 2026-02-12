Visite guidée Grandes marées un spectacle qui se dévoile

Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Quand les grandes marées surviennent, c’est un spectacle époustouflant qui s’offre à nos yeux ! La mer se retire au loin, et c’est tout un monde qui apparaît ! Algues, coquillages et autres petites bêtes grouillent partout sur le sable, créant un écosystème qu’un guide nature vous fera découvrir. C’est aussi l’occasion de connaître l’histoire du Socotra, échoué sur la plage en 1915, qu’un passionné vous fera découvrir. Une boisson chaude sera offerte au terme de la balade.

Durée 2h environ à pied

Jauge limitée

Rendez-vous devant le Centre Nautique de la Manche Bertrand Lambert à 9h15

Sur réservation au 03 21 06 72 00

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

NOUVEAU

La station est heureuse de vous proposer un programme de fidélité, 100% gratuit, ouvert à tous et pour toute la famille !

Que vous soyez Résident(e)s ou Amis du Touquet , ce programme de fidélité est fait pour vous ! .

Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Grandes marées un spectacle qui se dévoile Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage