Visite guidée « Grands-Bois à travers son patrimoine architectural » Dimanche 21 septembre, 07h30 Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois La Réunion

Tenue de sport, bouteille d’eau obligatoire !

Places limitées – Réservation obligatoire au 0692 83 77 38

Avec la Maison des associations et les associations de Grands-Bois

Partez pour une balade guidée à travers les ruelles, les expositions et les secrets du quartier de Grands-Bois. Entre vestiges, passages cachés et façades colorées, découvrez l’histoire fascinante de ce quartier dans une ambiance conviviale et détendue. A la découverte des vestiges architecturaux et leurs histoires, une exposition case créole, une salle d’exposition d’objets Lontan. Egalement prévue : une dégustation de mets Lontan et un riz sofé

Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 97410 Saint-Pierre L'Eperon 97410 La Réunion La Réunion 0262 32 62 20 [{« type »: « phone », « value »: « 0692 83 77 38 »}]

P. Laude