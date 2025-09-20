Visite guidée gratuite de la Maison de la Baie de Somme Maison de la Baie de Somme Lanchères

Visite guidée gratuite de la Maison de la Baie de Somme 20 et 21 septembre Maison de la Baie de Somme Somme

Entrée du musée et visite guidée offerte – Nombre de places limités – Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, laissez-vous guider à travers plusieurs salles du musée.

Un guide partagera avec vous ses connaissances sur l’histoire de la Baie, les nombreuses espèces oiseaux qui la peuplent et vous fera découvrir la salle dédiée aux phoques.

À l’issue de la visite, vous pourrez poursuivre librement l’exploration du musée à votre rythme.

Tout public, à partir de 8 ans

Durée : 1h00

Visite et entrée gratuite dans la limite de 20 participants

Maison de la Baie de Somme Carrefour du Hourdel Lanchères 80230 Somme Hauts-de-France 0322269393 http://maisondelabaiedesomme.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelabaiedesomme.fr/resa_maison/?id_sort_web=9073 »}] Situé en Le Hourdel et St Valery-sur-Somme, la Maison de la Baie de Somme est un véritable centre d’interprétation de la Baie (Musée et Sorties Nature guidées). Parking gratuit

Tel un explorateur, partez à la découverte de la Baie, ses milieux, son histoire et son devenir… Un voyage initiatique et ludique oscillant entre émerveillement, observation et éducation. Une salle d…

Franck Bürjes