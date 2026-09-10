Visite guidée gratuite de la tour d’Ortholès, Tour d’Ortholès, Ortholès

Informations pratiques

Visite guidée gratuite de la tour d’Ortholès Dimanche 20 septembre, 14h00 Tour d’Ortholès Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite à partir de 1562 pour participer à la défense de Rodez, cette tour jouxtait autrefois le château seigneurial et son domaine agricole, vendus comme biens nationaux en 1792. Elle constitue aujourd’hui un vestige militaire emblématique des guerres de Religion en Rouergue au XVIe siècle.

L’édifice conserve une voûte en plein cintre, des bouches à feu, un escalier à vis défensif, des grilles de fenêtres de style Renaissance ainsi qu’un cadran solaire.

En 1868, deux de ses étages sont transformés en chapelle, aujourd’hui désacralisée. Le rez-de-chaussée abrite une remarquable salle voûtée, tandis que la grande salle du premier étage conserve les traces de son passé religieux.

La restauration intérieure du bâtiment et l’aménagement de son accès extérieur ont reçu le deuxième prix départemental du Patrimoine, décerné par le Conseil départemental de l’Aveyron. Ces travaux ont été réalisés par les bénévoles de l’Association Valorisation du Patrimoine Bâti de la commune de La Loubière, sous le contrôle de professionnels habilités.

Tour d’Ortholès Ortholes, 12740 La Loubière Ortholès 12740 Aveyron Occitanie La tour construite à partir de 1562 est un vestige militaire emblématique des guerres de religion en Rouergue.

Au XIXe siècle, deux étages seront transformés en chapelle aujourd’hui déconsacrée. Ce domaine agricole et son château seigneurial sont la propriété successive des Ortholis, Tullier, Curière et a été vendu bien national en 1792.

La restauration intérieure du bâtiment ainsi que l’accès extérieur ont été effectués par les bénévoles de l’association Valorisation du Patrimoine Bâti de la commune de La Loubière, sous contrôle des personnes habilitées. Au rez-de-chaussée, se trouve une magnifique salle voûtée. Au premier étage, la grande salle garde des traces de son passé religieux. Départ de Rodez, RN 88 route de Laissac, après La Roquette à gauche, prendre Canabols, traverser et continuer jusqu’à Ortholes.

TOUR : Construite à partir de 1562 dans un but défensif de Rodez, cette tour (jouxtant le château seigneurial, domaine agricole, vendu bien national en 1792) est un vestige militaire emblématique des…

©Association « Valorisation du patrimoine bâti de la Loubière »