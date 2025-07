Visite guidée gratuite de la ville Wasselonne

Visite guidée gratuite de la ville Wasselonne jeudi 7 août 2025.

Visite guidée gratuite de la ville

Tour Carrée Wasselonne Bas-Rhin

Visites commentées de l’été à Wasselonne

Dans le cadre de ses visites estivales, le Cercle d’Histoire de Wasselonne et l’Office de Tourisme Mossig et Vignoble vous proposent :

Visite de la Tour Carrée mercredi 2 juillet et jeudi 7 août 2025, 19h30-20h

Visite de l’église protestante mercredi 2 juillet et jeudi 7 août 2025, 20h

Visite du circuit des emblèmes des métiers d’autrefois et des maisons à colombages mercredi 2 juillet et jeudi 7 août 2025, 20h

Visite de la Tour Carrée, emblèmes de métiers et maisons à colombages : mercredi 16 juillet et jeudi 14 août 2025, 19h30

Réservation info.wasselonne@mossig-vignoble-tourisme.fr / 03 88 62 31 01

Tour Carrée Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 62 31 01 info.wasselonne@mossig-vignoble-tourisme.fr

