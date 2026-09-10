Visite guidée gratuite de l’église de Cayssac, Église Saint-Pierre-aux-Liens de Cayssac, Lioujas

Informations pratiques

Visite guidée gratuite de l’église de Cayssac Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre-aux-Liens de Cayssac Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Pierre-aux-Liens, dont les origines remontent au XIIe siècle, a été reconstruite aux XVe et XVIe siècles. Elle conserve de remarquables éléments patrimoniaux, parmi lesquels un retable inscrit au titre des Monuments historiques datant du XVIe siècle, un tableau représentant « Saint Pierre délivré de ses liens par un ange », un tabernacle doré aux formes galbées, ainsi que des armoiries et une élégante nef voûtée, dont les deux travées et demie supportent le clocher.

Récemment restaurée, l’église a reçu le premier Prix départemental du patrimoine, catégorie « restauration », décerné par le Conseil départemental de l’Aveyron. Cette restauration a été réalisée en grande partie par les bénévoles de l’Association de valorisation du patrimoine bâti de la commune de La Loubière, sous le contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France.

Église Saint-Pierre-aux-Liens de Cayssac Lioujas, 12740 La Loubière Lioujas 12740 Aveyron Occitanie 06 70 40 11 04 L’église actuelle est datée des XV-XVIe siècles avec présence de vestiges du XIIe siècle. Elle présente un chœur surmonté d’une clef de voûte armoriée, une nef de 2 travées servant de base au clocher. On peut aussi y voir un retable du XVIIe siècle, un autel galbé et orné et un tabernacle doré et galbé, ainsi qu’un tableau « Saint Pierre délivré de ses liens par un ange ».

L’église vient d’être restaurée. « Le premier prix Départemental du Patrimoine » a été décerné en novembre 2014 par le Conseil Général à l’association Valorisation du Patrimoine Bâti de la commune de la Loubière, dans la « catégorie Restauration » pour les travaux effectués dans cette église. Au départ de Rodez, prendre la RN88, route de Laissac puis, après le village de La Roquette, prendre à gauche la RD581, route de Campeyroux directe le village de Cayssac.

EGLISE SAINT PIERRE AUX LIENS. Chœur surmonté d’une nef en clef de voûte. Armoiries. Retable (inscrit) du XVI°. Tableau « St Pierre délivré des liens par un ange ». Tabernacle doré et galbé. Nef en ½…

©Association « Valorisation du patrimoine bâti de La Loubiere »