Visite guidée gratuite de l’église du Bois-Plage en Ré, Église du Bois-Plage-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré

Visite guidée gratuite de l’église du Bois-Plage en Ré 18 et 19 septembre Église du Bois-Plage-en-Ré Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Découverte du patrimoine d’une église de l’île de Ré : évolution historique, architecture, trois techniques de vitrail, statues, tableaux et mobilier.

Cette visite guidée ne s’attache pas seulement aux apparences, mais propose aussi une lecture des symboles, offrant ainsi des clés de compréhension du patrimoine d’une église.

Église du Bois-Plage-en-Ré Place de l’église, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré Le Bois-Plage-en-Ré 17580 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Découverte d’une église du XIXe siècle, située au cœur d’un village de l’île de Ré. Grand parking gratuit à proximité

Découverte du patrimoine d’une église de l’île de Ré : évolution historique, architecture, trois techniques de vitrail, statues, tableaux et mobilier.

jml