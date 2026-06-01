Visite guidée gratuite de l’exposition Futur(s) Saint-Sauvant
Visite guidée gratuite de l’exposition Futur(s) Saint-Sauvant dimanche 28 juin 2026.
Saint-Sauvant
Visite guidée gratuite de l’exposition Futur(s)
Place du Marché Saint-Sauvant Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Découvrez l’exposition Futur(s) lors d’une visite guidée avec Anthony Arnaud. À travers 10 photographies d’anticipation, l’artiste vous invite à explorer un Paris transformé par les enjeux sociaux, climatiques et technologiques de demain.
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Place du Marché Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 45 77 99 art@anthonyarnaud.fr
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English :
Discover the “Futur(s)” exhibition on a guided tour with Anthony Arnaud. Through 10 speculative photographs, the artist invites you to explore a Paris transformed by the social, climate, and technological challenges of tomorrow.
L’événement Visite guidée gratuite de l’exposition Futur(s) Saint-Sauvant a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge