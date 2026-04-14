Visite guidée gratuite de nuit, Musée Archéologique d’Audun le Tiche, Audun-le-Tiche

Visite guidée gratuite de nuit Samedi 23 mai, 20h00 Musée Archéologique d’Audun le Tiche Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Installé dans un ancien temple protestant désacralisé, le Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche présente les collections du Pays-Haut Mosellan.

Vous y découvrirez les plus belles pièces issues des fouilles de la nécropole mérovingienne d’Audun-le-Tiche (classée au titre des Monuments Historiques), mais également une collection remarquable de statues gallo-romaines elles aussi inscrites à l’inventaire des Monuments Historiques (têtes de Minerve et Sirona, Jupiter Cavalier à l’anguipède, Apollon…).

Enfin, vous pourrez admirer une pièce unique à la symbolique forte : la croix pattée latine, inscrite au titre des Monuments Historiques.

Avec une exposition de plus de 300m² déclinée en 6 salles comprenant une projection, vous traverserez les époques du Paléolithique jusqu’aux procès de sorcellerie du XVIe siècle ou encore la fondation de la célèbre faïencerie Boch à Audun-le-Tiche en 1748.

Les visites guidées gratuites

2 créneaux possibles 20H et 21H

réservation conseillée à l’adresse suivante : sahla57@outlook.fr

32 rue Maréchal Foch à Audun-le-Tiche F-57390

Parking à proximité

♿ Accès PMR

Musée Archéologique d’Audun le Tiche 32 Rue du Maréchal Foch, 57390 Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche 57390 Moselle Grand Est 0675896691 https://www.musee-audunletiche.fr/ https://www.facebook.com/SAHLA1967;https://www.instagram.com/museearcheologiquealt/ [{« link »: « mailto:sahla57@outlook.fr »}] Bâti en 1893 cet ancien temple protestant devenu Musée en 2021, il accueille les collections archéologiques de la Ville d’Audun-le-Tiche et alentours. présence de parkings aux abords du lieu

Installé dans un ancien temple protestant désacralisé, le Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche présente les collections du Pays-Haut Mosellan.

©sahla